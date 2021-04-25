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Osmaniye'de park halindeki minibüs alevlere teslim oldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde park halindeki bir minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Osmaniye'de park halindeki minibüs alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, Dervişpaşa Mahallesi 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi civarında park halinde duran bir minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Minibüsün ön tarafında başlayan yangın bir anda büyüyünce, yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası minibüs kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Osmaniye'de park halindeki minibüs alevlere teslim oldu

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