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  3. Osmaniye'de polis bir evde 300 bin liralık uyuşturucu ele geçirdi

Osmaniye'de polis bir evde 300 bin liralık uyuşturucu ele geçirdi

Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir şahsın evine düzenlenen operasyonda piyasa değeri 300 bin lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Osmaniye'de polis bir evde 300 bin liralık uyuşturucu ele geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde imalı ve ticareti yaptığı değerlendirilen bir şahsın evine operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından evde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olduğu değerlendirilen 2 kilo 645 gram bonzai, 730 gram metamfetamin, 4 gram takoz esrar, 3 gram eroin, 26 adet yeşil reçeteye tabi hap, 409 gram bonzai ham maddesi ile 7 bin 360 lira para ele geçirildi.

Firari ev sahibi hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç" suçundan tahkikat başlatılırken, şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Osmaniye'de polis bir evde 300 bin liralık uyuşturucu ele geçirdi

Osmaniye'de polis bir evde 300 bin liralık uyuşturucu ele geçirdi

Osmaniye'de polis bir evde 300 bin liralık uyuşturucu ele geçirdi

Osmaniye'de polis bir evde 300 bin liralık uyuşturucu ele geçirdi

Osmaniye'de polis bir evde 300 bin liralık uyuşturucu ele geçirdi

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