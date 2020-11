Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 18 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, kentte terör örgütüyle iltisaklı kişilerin faaliyetlerinin tespitine ve deşifresine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Suriye uyruklu 10 kişinin de bulunduğu 18 zanlı yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman, yasaklama ve toplatma kararı bulunan kitap, örgütsel kitap, broşür ve tablo, ruhsatsız yivsiz av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar A.T, M.Ç, M.B, H.A, H.İ.A, T.G, M.K, O.B, M.Y, A.T, M.D, M.H, O,C, M.N.A, M.A.M, A.M.E, A.E.A. ve M.K. "terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden A.T, M.Ç, M.B, H.A, H.İ.A, T.G, M.K, O.B. ve M.Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.