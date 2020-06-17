Osmaniye'de torbacı operasyonunda 30 gözaltı kararı!

Osmaniye'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli düzenlenen 'Kızılelma 80' operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı.



2 aylık fiziki ve teknik takip sonucu daha önceden belirlenen 40 adrese 200 polis, özel harekat, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ve asayiş birimlerinin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen baskında 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde narkotik köpekleri ile yapılan aramalarda, 45,16 gram eroin, 12,79 gram metamfetamin, 7,15 gram bonzai, 35 yeşil reçete hap ve 2 ruhsatsız silah ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.