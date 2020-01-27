Osmaniye’de trafik kazası 3 yaralı

Osmaniye Kadirli yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 01.40 sırlarında,Osmaniye-Kadirli yolunun Kırmıtlı mevkiinde meydana geldi. Mehmet B. (28) İdaresindeki 80 KF 086 otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Yaralılar Mehmet B. (28), Huriye B.(33) ve Duru B. (2) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye'de özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA