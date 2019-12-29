Osmaniye’de Türkiye Huzur-Güven Uygulaması 7 Yapıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 81 ilde eş zamanlı başlatılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 7" Osmaniye'de 7 ilçede 526 polisin katılımıyla gerçekleşti.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 81 ilde eş zamanlı başlatılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 7" Osmaniye'de 7 ilçede 526 polisin katılımıyla gerçekleşti.
Osmaniye genelinde 526 polisin katılımıyla yapılan uygulamalarda 159 işyeri, 342 araç ve 2980 şahıs kontrol edilmiş, 2 araç sürücüsüne toplam 578,00 TL para cezası kesildi.
Kaynak: İHA
GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
HABERE YORUM KAT