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Osmaniye’de Türkiye Huzur-Güven Uygulaması 7 Yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 81 ilde eş zamanlı başlatılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 7" Osmaniye'de 7 ilçede 526 polisin katılımıyla gerçekleşti.

Osmaniye’de Türkiye Huzur-Güven Uygulaması 7 Yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 81 ilde eş zamanlı başlatılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 7" Osmaniye'de 7 ilçede 526 polisin katılımıyla gerçekleşti.

Osmaniye genelinde 526 polisin katılımıyla yapılan uygulamalarda 159 işyeri, 342 araç ve 2980 şahıs kontrol edilmiş, 2 araç sürücüsüne toplam 578,00 TL para cezası kesildi.

Kaynak: İHA




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