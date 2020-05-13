Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toprakkale ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapılacağı bilgisi alınması üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında polis ekipleri, F.K. ve N.Ş.'nin içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 15 gram eroin ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. İfadeleri alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: DHA