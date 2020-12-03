  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Osmaniye'de vicdansızlık görüntüleri! Apartman kapısında 1 aylık bebek bulundu

Osmaniye'de vicdansızlık görüntüleri! Apartman kapısında 1 aylık bebek bulundu

Osmaniye'de ağlama sesi üzerine bir apartmanın girişine giden site sakinleri kapısının önünde puset içerisinde bırakılmış bir bebek buldu. Bebeğin ailesi çevrede yapılan incelemelerde bulunamazken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bebeği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Türk Tabipleri Birliği paylaştı! İşte koronavirüsün kapalı alanda yayılma anıTürk Tabipleri Birliği paylaştı! İşte koronavirüsün kapalı alanda yayılma anı

3 Aralık hava durumu İstanbul, İzmir, Ankara | Hava durumu bugün nasıl olacak?3 Aralık hava durumu İstanbul, İzmir, Ankara | Hava durumu bugün nasıl olacak?

Antalya'da kadına şiddet! ''Lütfen'' sesleri mahallede yankılandıAntalya'da kadına şiddet! ''Lütfen'' sesleri mahallede yankılandı

3 yaşındaki Ayşe'nin hazin sonu! Yolun karşısına geçemedi3 yaşındaki Ayşe'nin hazin sonu! Yolun karşısına geçemedi

 

03 Aralık 2020 Perşembe 09:36
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Bursa'da dehşet olay! Kucağında çocuğu bulunan kadına 20 köpek saldırdı
Bursa'da dehşet olay! Kucağında çocuğu bulunan kadına 20 köpek saldırdı
3 Aralık Dünya Engelliler Günü videosu!
3 Aralık Dünya Engelliler Günü videosu!
Osmaniye'de vicdansızlık görüntüleri! Apartman kapısında 1 aylık bebek bulundu
Osmaniye'de vicdansızlık görüntüleri! Apartman kapısında 1 aylık bebek bulundu
Türk Tabipleri Birliği paylaştı! İşte koronavirüsün kapalı alanda yayılma anı
Türk Tabipleri Birliği paylaştı! İşte koronavirüsün kapalı alanda yayılma anı
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde 'Kadına şiddete hayır' vurgusu yapıldı!
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde 'Kadına şiddete hayır' vurgusu yapıldı!
3 Aralık hava durumu İstanbul, İzmir, Ankara | Hava durumu bugün nasıl olacak?
3 Aralık hava durumu İstanbul, İzmir, Ankara | Hava durumu bugün nasıl olacak?
Güneş sistemi tartışan gençler sosyal medyada viral oldu!
Güneş sistemi tartışan gençler sosyal medyada viral oldu!
Antalya'da kadına şiddet! ''Lütfen'' sesleri mahallede yankılandı
Antalya'da kadına şiddet! ''Lütfen'' sesleri mahallede yankılandı
Can Ataklı CHP'deki taciz ve tecavüz olaylarını savundu: ''Yollu diye düşünmüştür!''
Can Ataklı CHP'deki taciz ve tecavüz olaylarını savundu: ''Yollu diye düşünmüştür!''
3 yaşındaki Ayşe'nin hazin sonu! Yolun karşısına geçemedi
3 yaşındaki Ayşe'nin hazin sonu! Yolun karşısına geçemedi