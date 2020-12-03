Osmaniye'de vicdansızlık görüntüleri! Apartman kapısında 1 aylık bebek bulundu

Osmaniye'de ağlama sesi üzerine bir apartmanın girişine giden site sakinleri kapısının önünde puset içerisinde bırakılmış bir bebek buldu. Bebeğin ailesi çevrede yapılan incelemelerde bulunamazken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bebeği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.