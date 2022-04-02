Osmaniye'de zabıtaların tartısını aldığı Ali Budak tartısına kavuştu! Belediye Başkanı Kadir Kara özür diledi, elini öptü: "İnsanız hatasız kul olmaz"

Sosyal medya platformu Twitter'da dün izleyenlerin içini acıtan bir olay yaşandı. Osmaniye Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri Atatürk Caddesi üzerinde sarımsak satan seyyar satıcı Ali Budak'ın tartısına el koydu. Zabıtaların el koydukları tartısına almak için zabıtalara dil döken Budak bunda başarılı olamadı ve yaşanan olay sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

MAKAMINDA AĞIRLADI

Söz konusu olay Twitter'da tepkileri beraberinde getirirken yaşanan yanlışı düzeltmek için harekete geçen Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, seyyar satıcı Budak'ı makamında ağırladı.

ELİNİ ÖPTÜ, ÖZÜR DİLEDİ

Belediye Başkanı Kadir Kara'nın sarılarak karşıladığı Budak," Senden arkadaşlar adına özür diliyoruz. Ne gerekiyorsa yaparız, merak etme" dedi. Kara, daha sonra Budak'ın elini öptü. Akabinde ise Budak'a çiçek sonrasında ise tartısı da verildi.

"İNSANIZ HATASUZ KULMAZ OLMAZ, ÖZÜR DİLEDİK, HELALLİK İSTEDİK"

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Belediye Başkanı Kadir Kara şu ifadeleri kullandı:

"Bugün hepimizi üzen tatsız bir olay cereyan etmiştir. Gönül bu olayların hiç meydana gelmemesini ister, ancak insanız hatasız kul olmaz. Amcamızla bir araya geldik, elini öptük, özür diledik helallik istedik. 'Sizler benim yeğenimsiniz dedi' ve affetti. Var olsun."