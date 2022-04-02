Bakan Koca'nın görüntüleri paylaştığı sağlıkçı yürekleri ısıttı! Bulduğu bebeğe süt annelik yaptı, kendi bebeğinin elbiselerini giydirdiOsmaniye'de zabıtaların tartısını aldığı Ali Budak tartısına kavuştu! Belediye Başkanı Kadir Kara özür diledi, elini öptü: "İnsanız hatasız kul olmaz"Bakan Soylu ilk açıkladı! Tüm polisleri ilgilendiren gelişme: "Çalışmanın yapılması hususunda karar verdik"2 Nisan 2022 Cumartesi gazetelerin spor manşetleri | Fenerbahçe ve Galatasaray ligde sahne alıyorTV8 Survivor All Star 66. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeStar TV Kaderimin Oyunu 15. bölüm full, tek parça izle | Kaderimin Oyunu son bölüm izle YoutubeKanal D Arka Sokaklar 621. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle YoutubeAziz dizisinin güzeller güzeli Dilruba'sı Damla Sönmez'den üzen haber! Kendini kötü hissetmişti! Yaptırdığı korona testi pozitif çıktıShow TV Aziz 20. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle YoutubeKardeşlerim Kaan ölüyor mu, ölecek mi? Eren Ören Kardeşlerim öldü mü, diziden çıkacak mı, ayrıldı mı? Neden ayrılacak?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Osmaniye'de zabıtaların tartısını aldığı Ali Budak tartısına kavuştu! Belediye Başkanı Kadir Kara özür diledi, elini öptü: "İnsanız hatasız kul olmaz"

Osmaniye'de zabıtaların tartısını aldığı Ali Budak tartısına kavuştu! Belediye Başkanı Kadir Kara özür diledi, elini öptü: "İnsanız hatasız kul olmaz"

Osmaniye'de zabıta ekiplerinin sarımsak satan seyyar satıcı Ali Budak'ın tartısına el koyması sosyal medyada tepki çekerken yaşanan olay sonrası harekete geçen Belediye Başkanı Kadir Kara, makamında ağırladığı Budak'tan elini öperek özür dileyip tartısını iade etti.

Sosyal medya platformu Twitter'da dün izleyenlerin içini acıtan bir olay yaşandı. Osmaniye Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri Atatürk Caddesi üzerinde sarımsak satan seyyar satıcı Ali Budak'ın tartısına el koydu. Zabıtaların el koydukları tartısına almak için zabıtalara dil döken Budak bunda başarılı olamadı ve yaşanan olay sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

Osmaniye'de zabıtaların tartısını aldığı Ali Budak tartısına kavuştu! Belediye Başkanı Kadir Kara özür diledi, elini öptü: İnsanız hatasız kul olmaz

MAKAMINDA AĞIRLADI

Söz konusu olay Twitter'da tepkileri beraberinde getirirken yaşanan yanlışı düzeltmek için harekete geçen Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, seyyar satıcı Budak'ı makamında ağırladı.

Osmaniye'de zabıtaların tartısını aldığı Ali Budak tartısına kavuştu! Belediye Başkanı Kadir Kara özür diledi, elini öptü: İnsanız hatasız kul olmaz

ELİNİ ÖPTÜ, ÖZÜR DİLEDİ

Belediye Başkanı Kadir Kara'nın sarılarak karşıladığı Budak," Senden arkadaşlar adına özür diliyoruz. Ne gerekiyorsa yaparız, merak etme" dedi.  Kara, daha sonra Budak'ın elini öptü. Akabinde ise Budak'a çiçek sonrasında ise tartısı da verildi. 

Osmaniye'de zabıtaların tartısını aldığı Ali Budak tartısına kavuştu! Belediye Başkanı Kadir Kara özür diledi, elini öptü: İnsanız hatasız kul olmaz

"İNSANIZ HATASUZ KULMAZ OLMAZ, ÖZÜR DİLEDİK, HELALLİK İSTEDİK"

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Belediye Başkanı Kadir Kara şu ifadeleri kullandı:

"Bugün hepimizi üzen tatsız bir olay cereyan etmiştir. Gönül bu olayların hiç meydana gelmemesini ister, ancak insanız hatasız kul olmaz. Amcamızla bir araya geldik, elini öptük, özür diledik helallik istedik. 'Sizler benim yeğenimsiniz dedi' ve affetti. Var olsun."

Osmaniye'de zabıtaların tartısını aldığı Ali Budak tartısına kavuştu! Belediye Başkanı Kadir Kara özür diledi, elini öptü: İnsanız hatasız kul olmaz

Osmaniye'de zabıtaların tartısını aldığı Ali Budak tartısına kavuştu! Belediye Başkanı Kadir Kara özür diledi, elini öptü: İnsanız hatasız kul olmaz 

 

 

Tayfun Altuntaş
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT