Osmaniye'deki deprem sonrası yer bilimci Naci Görür önemli açıklamalarda bulundu!

AFAD'den gelen veriler doğrultusunda bu akşam saat 18:48'de Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin çevre illerde hissedilmesi sonrası yer bilimci Naci Görür, deprem ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meydana gelen deprem sonrası Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Şu ana kadar herhangi olumsuz bir ihbar almadık, kent genelinde taramalarımız sürüyor." dedi.

"YAŞAM YERLERİMİZİN GÜVENLİ OLMASINA YOĞUNLAŞMAMIZ GEREKİYOR"

Yer bilimci Naci Görür de deprem sonrası merak edilenler ile ilgili değerlendirme yaparak "Arkadaşlar demin Osmaniye, Çerçioğlu/Düziçi’nde 5,0 deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fay Zonu içerisinde. Daha önceden de belirttiğimiz gibi, bu fay zonunun Çelikhan-Erkenek, K. Maraş-Adana hattı daha çok stres biriktirmektedir."

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"Arkadaşlar, defalarca yazdım, yine de soruyorlar. Belki de aramıza yeni katılan arkadaşlarımız soruyor. Bu Osmaniye depremi öncü olabilir mi? Biliyorsunuz, bir depremin öncü olup olmadığını pek söyleyemiyoruz. Eğer arkasından aynı yerde daha büyüğü olursa o zaman öncüymüş diyoruz."

"Bir de hocam tekrarı olur mu diye soruyorsunuz. Onu da bilmiyoruz. Olabilir de, olmayabilir de. Onun için depremin kendisinden çok yaşam yerlerimizin deprem güvenli olmasına yoğunlaşmamız gerekir diyoruz. Sevgiyle" ifadelerine yer verdi.