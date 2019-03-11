Osmaniye’den çalınan otomobil Gölbaşı ilçesinde bulundu

Osmaniye'de çalınan otomobil Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.

Osmaniye'de önceki gün çalınan ve sahibi tarafından polise bildirilen 80 GM 565 plakalı çalıntı otomobil Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulundu. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine girişte plaka tanıma sistemine (PTS) düştü.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında çalıntı otomobil Yeni Mahalle Yeni Cami önünde terk edilmiş olarak bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA