Osmaniyespor 2 - 1 Alibeyköyspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 2. Grup 28. hafta maçında Osmaniyespor, Alibeyköyspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Osmaniyespor ve Alibeyköyspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 28. hafta maçında Osmaniyespor sahasında Alibeyköyspor ile 24.03.2019 14:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Osmaniyespor - Alibeyköyspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ





MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

24.03.2019 14:30



MAÇIN HAKEMLERİ

Osmaniyespor

Osmaniyespor İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Alibeyköyspor

Alibeyköyspor İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Kırşehir Belediyespor 28 14 8 6 43 29 50 14 2 Esenler Erokspor 28 12 12 4 43 25 48 18 3 Altındağ Belediyespor 28 12 10 6 33 22 46 11 4 Kızılcabölükspor 28 12 9 7 52 32 45 20 5 Çatalcaspor 28 12 8 8 31 31 44 0 6 Yeni Orduspor 28 12 6 10 46 29 42 17 7 Van BBSK 28 10 12 6 39 24 42 15 8 Karşıyaka 28 10 10 8 29 30 40 -1 9 Osmaniyespor FK 28 10 9 9 31 30 39 1 10 Pazarspor 28 10 9 9 29 31 39 -2 11 Sultanbeyli Belediyespor 28 10 8 10 28 30 38 -2 12 Düzcespor 28 10 7 11 28 28 37 0 13 Ofspor 28 9 8 11 28 31 35 -3 14 Elaziz Belediyespor 28 8 11 9 26 38 35 -12 15 Adıyaman 1954 SK 28 7 9 12 28 40 30 -12 16 Kemerspor 2003 28 8 5 15 24 41 29 -17 17 Alibeyköyspor 28 7 7 14 29 40 28 -11 18 Bergama Belediyespor 28 2 6 20 20 56 12 -36

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