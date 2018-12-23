Osmanlı çeşmelerinin restorasyonuna suç duyurusu

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, Osmanlı Dönemi'nden kalma 51 tarihi çeşmeden 9'unu aslına uygun restore etmediği öne sürülen firma hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, "Çeşmelerin bir an önce yapılıp, vatandaşlara sunulmasını istiyoruz; ancak bu çeşmelerin aslına uygun korunmasını sağlamak, korunarak, gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacımız" dedi.

Safranbolu Belediyesi'nce geçen yılın Mayıs ayında, ilçedeki 51 tarihi çeşmenin restorasyonu için çalışma başlatıldı. Atıl durumdaki çeşmeler tespit edilerek rölöve, restitüsyon ile restorasyon proje ve raporları hazırlanarak, Karabük Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Koruma Kurulu'ndan alınan izinler ve görüşler doğrultusunda restorasyon ihalesi yapıldı. İhaleyi 299 bin TL bedelle alan firma tarafından "Koruma Amaçlı İmar Planı" sınırları içinde olan çeşmelerin restorasyonlarına başlandı. Safranbolu Belediyesi'nce restorasyonu tamamlanan 6 çeşmenin hak ediş bedeli olan 41 bin TL'nin ödemesi gerçekleştirilirken, 9 çeşmenin ise aslına uygun yapılmadığı gerekçesiyle ödemesi yapılmayarak, durum Karabük Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Koruma Kurulu'na bildirildi. Kurulun yaptığı incelemeler sonucu çeşmelerdeki mevcut taşların değiştirildiği gerekçesiyle firma hakkında Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

'BİLMEYENLERE BU İŞLERİ YAPTIRMAK YANLIŞ'

Turizm işletmecisi Mustafa Sarı, su akmayan, atıl durumdaki çeşmeleri gören turistlerin duruma tepki gösterdiğini belirterek, "Çeşmelerin restorasyonu ehline uygun bir şekilde yapılmıyor. Yapılmadığı da belli. Böylesine değerli bir tableti bu şekilde bırakmak, tarihle ilgili bilgili kişilerin moralini bozuyor. Benim de çok moralimi bozuyor, en çok da yabancı turistlerin morali bozuluyor. Çeşmedeki figürlerle motiflerle bilgisi olmayanlar da "Niçin suyu akmıyor?" diye tepki gösteriyorlar. Yapılmayacaksa yapılana kadar kalsın, yapmamak daha iyi. Bilmeyen insanlara bu tip işleri yaptırmak yanlış" dedi.

'GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASINI SAĞLAMAK AMACIMIZ'

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, UNESCO çerçevesinde ilçede restorasyon çalışmalarına devam edildiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Osmanlı mimarisinde ilçemizdeki su ve çeşmeler önemli bir yer teşkil ediyor. Bu çerçevede koruma kurulundan geçen 51 çeşmenin restorasyon çalışmalarında 6 çeşme tamamlandı ve bunlar kuruldan onaylandı. Ancak geri kalan 9 tane çeşmede kurulun uygun görmediği bir durum söz konusu. Kurul, kendisinin öngördüğü değişikliklerin birbiriyle uyuşmadığından dolayı çalışmalarını yaptı ve buradaki eksikliklerden dolayı müteahhit firma hakkında hukuki çalışmalarını sürdürüyor. Kurulun bu hukuksal prosedürleri tamamlamasından sonra biz de aynı ya da başka bir firma ile devam edip etmeyeceğimize bakıp, ona göre de bu çeşmelerin restorasyon çalışmalarına devam edeceğiz. Bizim açımızdan tam anlamıyla aksayan bir süreç söz konusu olmamakla beraber ilgili firmaya 6 çeşmenin ödemesini tamamladık. Biz çeşmelerin bir an önce yapılıp, vatandaşlara elbette sunulmasını istiyoruz ancak bu çeşmelerin aslına uygun bir şekilde korunmasını sağlamak, korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacımız. Tabi kurul ile belediyemiz arasında bir iş birliği var. O iş birliği çerçevesinde bu çeşmeleri hem bu kuşaklara hem de gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak için çalışmalara devam ediyoruz."

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DHA