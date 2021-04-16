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  3. Osmanlı geleneği yayıklara Türkiye'nin dört bir tarafından talep var

Osmanlı geleneği yayıklara Türkiye'nin dört bir tarafından talep var

Ağrı'da 63 yaşındaki Hikmet Elkatmış, baba mesleği marangozluğu sürdürerek çam ağacından yaptığı yayıkları Türkiye'nin dört bir yanına satıyor.

Osmanlı geleneği yayıklara Türkiye'nin dört bir tarafından talep var

Ağrı'da Sanayi Sitesinde bulunan atölyesinde babasından öğrendiği meslek olan marangozluk mesleğini yapan 63 yaşındaki Hikmet Elkatmış, 15 yaşından beri ahşap yayık yapıyor. Teknolojiye direnen ve büyük bir emek verilerek yapılan yayıklar, Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor. Yaklaşık 50 yıldır uğraştığı ahşap yayık yapımıyla hem zaman geçirip hem de para kazanan Hikmet Elkatmış, günün erken saatlerinde atölyesine gelerek içerisinde ayran ve tereyağı yapılan yayıklar için kolları sıvıyor.

"ÜRÜNLERİN TADI DAHA GÜZEL OLUYOR"

Ahşabın ayrana lezzet verdiğini ve teknolojiye direnen yayıkların eski zamanlarda daha yaygın kullanıldığını söyleyen Hikmet Elkatmış, yayık yapımının büyük bir emek istediğini belirterek, " Bu meslek baba mesleğidir. Çocukken başladım hala devam ediyorum. Bunların içinde genelde ayran yapıyorlar. Ben bunları dağ köylerine satıyorum. Yayıklar Osmanlı zamanından kalma bir gelenektir. Çok eskiye dayanıyor. Bunun içinde yapılan ayran ve yağ çok iyi olur. Yayıklar çam ağacından yapıldığı için içerisindeki ürünlerin tadı daha güzel oluyor. Bunu yapmak çok emek istiyor. Bir tanesini yapmak iki gün sürüyor. Yayıkların içini kavuruyorum koku yapmasın diye. Su geçirmiyor. Bunların elektrikli olanları da var fakat onların tadı yok. Yayıklarda yapılanların tadı daha güzel oluyor. Tüm Ağrı bunu benden alıyor. Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiyorum ben. İranlılara bile sattım. Sipariş usulü de çalışıyorum hazırlayıp atölyeme de koyuyorum. Haftada 6 tane yapıyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Osmanlı geleneği yayıklara Türkiye'nin dört bir tarafından talep var

Osmanlı geleneği yayıklara Türkiye'nin dört bir tarafından talep var

Osmanlı geleneği yayıklara Türkiye'nin dört bir tarafından talep var

Osmanlı geleneği yayıklara Türkiye'nin dört bir tarafından talep var

Osmanlı geleneği yayıklara Türkiye'nin dört bir tarafından talep var

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