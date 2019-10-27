Osmanlı Park ve Alibeyköy Spor Tesisleri yenileniyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in bizzat yerinde incelediği projeyle, yaklaşık 60 bin metrekare yüzölçümüne sahip Osmanlı Park ve Alibeyköy Spor Tesisleri yerleşkesi yenileniyor.

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların daha modern, sağlıklı ve kullanışlı alanlarda spor yapabilmeleri için projeler geliştirmeye devam ediyor. Mevcut alanları daha iyi hale getirmek ve bazı yeni fonksiyonlar eklemek üzere başlanan yenileme çalışmalarıyla birlikte, gerçekten işleyen sağlıklı bir alan tasarlanıyor. Bu kapsamda Etüd Proje Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmada, Alibeyköy Deresi üzerinden yeni bağlantılarla, alanın doğusunda yer alan yeşil alan da parka dâhil edilerek bu bölgedeki kullanıcıların erişimi kolaylaştırılıyor. Böylece daha etkin kullanılabilecek yaklaşık 13 bin metrekare rekreasyon alanı üretilmiş oluyor.

Halkın her kesimine hitap edecek kapalı bir spor salonu

Ayrıca Eyüpsultan Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan anlaşma ile alana yeni bir kapalı yüzme havuzu kazandırılıyor. Yeni bir planlama ile açık spor alanları; soyunma odaları, gölgelikli bekleme-dinlenme alanları ve güncel bir altyapıyla hizmet verecek hale getiriliyor. Hazırlanan projeyle birlikte fitness, pilates, güreş ve diğer spor aktivitelerinin yapılabildiği, içerisinde basketbol ve voleybol sahası da bulunan, halkın her kesimine hitap edecek kapalı bir spor salonu inşa edilmesi planlanıyor.

Yeni nikâh salonu ve sosyal tesisler

Ali Kuşçu Uzay ve Gözlemevi de hazırlanan projeyle birlikte Alibeyköy Deresi'nin doğu kısmında tam donanımlı bir tesis olarak sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir yaklaşımla yeniden tasarlanıyor. Bu bağlamda uzay evi, kendi enerjisini üretebilen ve bulunduğu konumun olanaklarından maksimum seviyede yararlanabilen teknolojik altyapısıyla kullanıcılarına hizmet verecek. Bunların yanı sıra kapalı, açık, yarı-açık mekânları ile güncel ihtiyaçlara karşılık tasarlanan yeni nikâh salonu ve sosyal tesisler, vatandaşların keyifli zaman geçirmesi için yeniden tasarlanıyor.

Kaynak: İHA