Osmanlı Partisi Başkanı İbrahim Ünye boş meydanda miting düzenledi
Osmanlı Partisi'nin bugün Giresun Atatürk Meydanı'nda düzenlenen mitinginde, Genel Başkan İbrahim Ünye boş meydanlara konuştu.
Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart yerel seçimlerine katılma yeterliliğine sahip partiler arasında bulunmayan Osmanlı Partisi'nin, bugün Giresun Atatürk Meydanı'nda yapılan mitingine az sayıda partili katıldı.
MEVCUT BAŞKAN KERİM AKSU DESTEKLEYECEKLER
Konuşmasında Giresun'da çıkan bir parti olduklarını kaydeden Ünye, hemşehrilerinden destek istedi. Miting alanının boş olmasına aldırmadan konuşan Ünye, yerel seçimlerde ise Giresun'da mevcut Belediye Başkanı Kerim Aksu'yu destekleyeceklerini söyledi. Ünye'nin konuşmasının ardından sanatçı Ali Gedik, konseri ile miting sona erdi.
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