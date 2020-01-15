Osmanlı süs tavuğu ve horozu yarışmasında Çanakkale’ye Türkiye birinciliği geldi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaşayan İbrahim Erkan, Osmanlı süs tavuğunda Türkiye birincisi oldu.

Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen organizasyonda Lapseki Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği adına katılan İbrahim Erkan Osmanlı süs horozu ve tavuğu kategorisinde Türkiye birincisi olurken, Dernek Başkanı Murat Çelik "sabelpoot" tavuk cinsinde onur ödülüne layık görüldü. Yarışma sonrası değerlendirmede bulunan Başkan Çelik, "Dernek olarak her katıldığımız yarışmalarda derece ile dönüyoruz. Bizlere destek olan başta Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin'e, Belediye başkanı Eyüp Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye'de ilk defa tavşan oylaması yapıldı

Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu tarafından ilk defa tavşan ırkları kategorisinde uygulama yapıldığının altını çizen Lapseki Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Dernek Başkanı Murat Çelik, "19. asır başlarından itibaren günümüze kadar gelen süreçte Avrupa'da tavşan ırklarına yönelik yarışmalar ve şovlar yapılmaktaydı. Ülkemizde bugüne kadar tavşan ırk standartları ve yetiştiricilerine yönelik herhangi bir organizasyon yapılmadı. Federasyonumuz bu eksikliği görerek şahsıma tavşan komisyonu başkanlığı görevini verdi. Bunun neticesinde 4 aylık kısa bir sürede tavşan yetiştiricilerine ulaşarak federasyon tarafından tertip edilen 4. ulusal kümes hayvanları yarışmasında tavşan ırklarına yönelik müsabakalara yer verdik. Puanlama için Avrupa Konfederasyonu Tavşan Hakemi adına Çek Cumhuriyetinden Vilastimil Simek yer aldı. Önümüzdeki yıllarda daha genişletilmiş bir şekilde tavşan kategorisinde yarışmalar düzenlenecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA