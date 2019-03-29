BALIKESİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yeni Zelanda'da kardeşlerimizi şehit eden bir cani vardı. O cani ülkemizi de hedef aldı, sadece oradaki kardeşlerimizi değil. 31 Mart'ta o caniye ve o caniye destek olanlara çok kuvvetli bir şekilde Osmanlı tokadını vurmamız lazım." dedi.



Altıeylül ilçesi Gümüşçeşme Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, gayretle, samimiyetle, tevazuyla gece gündüz demeden, dur durak bilmeden üretmeye, çalışmaya ve taş üstüne taş koymaya devam edeceklerini söyledi.

Türk milletinin her şeyin en iyisine ve en güzeline layık olduğunu ifade eden Kasapoğlu, pırıl pırıl gençler ve çocuklar için el ele, omuz omuza verip tüm kirli ittifaklara karşı bir ve beraber olacaklarını belirtti.

Balıkesirspor'un önemli bir takım olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Sizler Balıkesirspor'u çok iyi takip ediyorsunuz. İnşallah stadı da sizlere layık hale getirmek için 31 Mart'tan sonra çalışmaya başlayacağız. Daha modern bir stadı inşallah aşama aşama sizlerin hizmetine sunacağız." şeklinde konuştu.

Altıeylül'de her mahalleye semt sahaları inşa edeceklerini dile getiren Kasapoğlu, genç yaşlı ve kadın erkek demeden tüm vatandaşların oralarda spor yapacaklarını anlattı.

Kasapoğlu, Bakanlık olarak herkese yüzme öğretme politikalarının olduğunu belirterek, "Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa ve Bahçelievler'e önce kadınların kullanacağı şekilde iki tane havuz yapacağız. Hayırlı, uğurlu olsun. Kadınlarımız diyorum çünkü kadınlarımız bu toplumun öncüsü. Onlar spor yaparsa herkes yapar. Tüm tesislerimizi önce onların hizmetine sunacağız. Bunun yanında Altıeylül ilçemizde tenis kortlarından oluşan bir spor bölgesi tespit ediyoruz. Onu da inşallah yıl sonuna kadar sizlerin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 yıldır gece gündüz demeden milleti için çalıştığını dile getiren Kasapoğlu, "Liderimiz bu süreçte Sayın Devlet Bahçeli ile beraber kirli ittifaklara karşı istikrar için, ülkemizin daha aydınlık olması için Cumhur İttifakı'nı teşekkül ettirdi. İnşallah bu ittifakımızla dünyadaki o kirli odakların, kirli emellere sahip güçlerin planlarını bozmak için 31 Mart'ta çok daha güçlü bir şekilde Cumhur İttifakımıza Balıkesir'den, Altıeylül'den rekor bir desteği sizlerden bekliyoruz." diye konuştu.

Yeni Zelanda'daki camilere yapılan saldırıları hatırlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:



"Yeni Zelanda'da kardeşlerimizi şehit eden bir cani vardı. O cani ülkemizi de hedef aldı, sadece oradaki kardeşlerimizi değil. 31 Mart'ta o caniye ve o caniye destek olanlara çok kuvvetli bir şekilde Osmanlı tokadını vurmamız lazım.

Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyen bu hain odaklara hiçbir zaman fırsat vermesin."



Kaynak: AA