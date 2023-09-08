Osmanlı’nın gündelik yaşamı bu müzede sergileniyor

Osmanlı'nın tarihi dokusunu yaşatma gayesiyle Kocaeli'nin Kartepe Belediyesi tarafından inşa edilen "Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi" ilçenin ilk müzesi olma özelliği taşıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Osmanlı’nın gündelik yaşamı bu müzede sergileniyor

Osmanlı'nın tarihi dokusunu yaşatma gayesiyle Kocaeli'nin Kartepe Belediyesi tarafından inşa edilen "Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi" ilçenin ilk müzesi olma özelliği taşıyor. Müze bünyesinde barındırdığı çeşitli eserlerle ziyaretçileri tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile hizmete hazır hale gelen ve ilçenin ilk müzesi olan Kartepe Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi, Derbent Mahallesi'nde yer alan ve Sultan II. Abdülhamid Han tarafından 1899 yılında yapılan Hikmetiye Camii'nin karşısında bulunuyor. Osmanlı'da günlük olarak kullanılan sofra, para, sikke, giyim ve kahve kültürü gibi ögeleri bünyesinde barındıran müze, ata sporları için kullanılan aletler, silahlar ve hançerlerle görenleri tarihi bir yolculuğa çıkartıyor. Ayrıca müzeyi ziyaret edenler giriş bölümünde bulunan tablodaki ağaca parmak basarak izleriyle hatıra bırakıyor.

"Tarihimiz bizi bugüne getiren gerçeğimiz"

Müze açılışında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kültür ve tarih turizmi noktasında eksiklerimiz olduğunu biliyorduk bu noktada Derbent Mahallesi'nde bulunan ve Sultan II. Abdülhamid Han döneminde yaptırılan tarihi Hikmetiye Camii'nin tam karşısında bir müze çalışmamız var. Kültür Bakanlığı'mızın desteğiyle bu müzenin bugün açılışını gerçekleştirdik. Bu anlamda gerçekten çok gururlu ve heyecanlıyız. Tarihimiz bizi bugüne getiren gerçeğimiz. Osmanlı'da, Cumhuriyet'te, Abdülhamid Han'da, Mustafa Kemal Atatürk'te bizim çok önemli değerlerimiz. Dolayısıyla Osmanlı'da günlük yaşantıyı temsil ederek müzemizde vatandaşları tarihle buluşturmak, onlara tanıtmak bizim için önemliydi. Gelişen turizm bölgesinde bir destinasyon oluşturmak bizim için çok önemli. Bu çerçevede Kartepe'ye ilk müzesini kazandırmış olduk" dedi.

"Kartepe'mizin tarihini yansıtmaya çalışıyoruz"

Osmanlı'da insanların günlük hayatındaki her noktadan eserler bulunduğunu belirten Kocaman, "Yaklaşık 160 eser bulunuyor. Osmanlı'da bir insanın bir günde yeme kültüründen, içme kültüründen, kahve kültüründen, kıyafet kültüründen, yanına aldığı silahlarından, saat ve aksesuarlarından, o gün yaptığı sporuna dair, yanına aldığı parasına dair geniş yelpazede eser mevcut. Çok butik bir müze. Bu çerçevede bakanlığımızın, İl Kültür Müdürlüğü'müzün bize çok değerli desteği var. Bölgemizde yaşayan insanlarımızın ellerinde çok değerli tarihi eserler var. Bunları yastıklarının altında saklıyorlar. Bunları bize veya devletin kurumlarına emanet ederek, müze defterine kayıt ederek bundan belki de yüzyıllar sonra kimin tarafından bağışlandığı da defterlerde gözükecek şekilde müzemize bağışlanması bizim için çok kıymetli. Çünkü Kartepe'mizin tarihini yansıtmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da vatandaşlarımızın tarihi eserlerini bağışlamalarını duyurmuş olalım" diye konuştu.

Osmanlı’nın gündelik yaşamı bu müzede sergileniyor

Osmanlı’nın gündelik yaşamı bu müzede sergileniyor

Osmanlı’nın gündelik yaşamı bu müzede sergileniyor

Osmanlı’nın gündelik yaşamı bu müzede sergileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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