Osmanlıspor Adanaspor maçı hangi kanalda | Osmanlıspor Adanaspor canlı izleme linki

İki takım Osmanlıspor Adanaspor karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Spor Toto 1. Lig - 3. Maç Günü ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Osmanlıspor Adanaspor maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Osmanlıspor Adanaspor canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Osmanlıspor Adanaspor maçı hangi kanalda

TFF 1. Lig 2019 - 2020 Cemil USTA Sezonu 3 . Haftasında Osmanlıspor ile Adanaspor takımları zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Maçın hangi gün, saat kaçta, ne zaman oynanacak olduğu Türkiye Futbol federasyonu tarafından açıklandı.

Ancak bu maçı Türk kanalları aracılığı ile izleyebilmek mümkün değil.

Osmanlıspor Adanaspor canlı izleme linki

Türkiye'den hiç bir kanal ve platform bu maçı yayın akışı içine almadı.

Osmanlıspor - Adanaspor maçı 30.08.2019 Cuma günü saat 20;00 itibari ile başlayacaktır.

Karşılaşma herhangi bir televizyon kanalı tarafından yayınlanmayacak.

Osmanlıspor Takım Kadrosu ( 2019 – 2020 Sezonu )

AHMET EYÜP TÜRKASLAN

ALİ ÜLGEN

ALİ EREN İYİCAN

AMINU UMAR

ATAKAN RIDVAN ÇANKAYA

BARIŞ ZEREN

BAYRAM KILIÇ

BEYKAN ŞİMŞEK

DOĞUKAN EFE

ERDEM ÇETİNKAYA

ERIC AYUK MBU

FURKAN ŞAMİL ÇETİN

HALİL İBRAHİM ESEN

HASAN KILIÇ

JOVAN BLAGOJEVIC

KASIM SUN

MEHMET YİĞİT

MERTAN CANER ÖZTÜRK

OGNJEN TODOROVIC

OĞUZ YILDIRIM

OKAN DENİZ

SANTIAGO ANDRES MELE CASTANERO

TAMER AŞIK

TUGAY KACAR

YUSUF KARAYEL