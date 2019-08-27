Osmanlıspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı

Osmanlıspor, Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından hız kesmeden TFF 1. Lig 3. hafta maçı hazırlıklarına başladı.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Ankara Yenikent stadında Adanaspor'u ağırlayacak Osmanlıspor, maç öncesi hazırlıklara başladı. Adanaspor maçı öncesi 1 galibiyet 1 mağlubiyeti bulunan Osmanlıspor'da hedef 3 puan. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Çalışmalara tedavisi devam eden Tugay Kacar, hafif adale ağrıları bulunan Mehmet Yiğit ve Hasan Kılıç ile bağırsak enfeksiyonu yaşayan Mertan Caner Öztürk katılmadı. Başkent ekibi antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Saha kenarına kurulu istasyonlarda çabukluğa yönelik çalışmalarda bulunan oyuncular daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptı. 4 grup halinde dar alanda 5'e 5 maç yapan başkent ekibi antrenmanı sonlandırdı.

Kaynak: İHA