Osmanlıspor - Adanaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Gün?
TFF 1. Lig 3 hafta oynanacak olan Osmanlıspor - Adanaspor Maçının Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Gün oynanacağı futbolseverlerce merak ediliyor. Futbol Federasyonu tarafından maçın ne zaman, Hangi gün, Saat Kaçta oynanacağı açıklandı.
TFF 1. Lig 2019 - 2020 Cemil USTA Sezonu 3 . Haftasında Osmanlıspor ile Adanaspor takımları zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Maçın hangi gün, saat kaçta, ne zaman oynanacak olduğu Türkiye Futbol federasyonu tarafından açıklandı.
Osmanlıspor - Adanaspor maçı 30.08.2019 Cuma günü saat 20;00 itibari ile başlayacaktır.
Osmanlıspor Takım Kadrosu ( 2019 – 2020 Sezonu )
AHMET EYÜP TÜRKASLAN
ALİ ÜLGEN
ALİ EREN İYİCAN
AMINU UMAR
ATAKAN RIDVAN ÇANKAYA
BARIŞ ZEREN
BAYRAM KILIÇ
BEYKAN ŞİMŞEK
DOĞUKAN EFE
ERDEM ÇETİNKAYA
ERIC AYUK MBU
FURKAN ŞAMİL ÇETİN
HALİL İBRAHİM ESEN
HASAN KILIÇ
JOVAN BLAGOJEVIC
KASIM SUN
MEHMET YİĞİT
MERTAN CANER ÖZTÜRK
OGNJEN TODOROVIC
OĞUZ YILDIRIM
OKAN DENİZ
SANTIAGO ANDRES MELE CASTANERO
TAMER AŞIK
TUGAY KACAR
YUSUF KARAYEL
HABERE YORUM KAT