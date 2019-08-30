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Osmanlıspor - Adanaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Gün?

TFF 1. Lig 3 hafta oynanacak olan Osmanlıspor - Adanaspor Maçının Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Gün oynanacağı futbolseverlerce merak ediliyor. Futbol Federasyonu tarafından maçın ne zaman, Hangi gün, Saat Kaçta oynanacağı açıklandı.

Osmanlıspor - Adanaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Gün?

TFF 1. Lig 2019 - 2020 Cemil USTA Sezonu  3 . Haftasında Osmanlıspor ile Adanaspor takımları zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Maçın hangi gün, saat kaçta, ne zaman oynanacak olduğu Türkiye Futbol federasyonu tarafından açıklandı.

Osmanlıspor - Adanaspor maçı 30.08.2019 Cuma günü saat 20;00 itibari ile başlayacaktır.

Osmanlıspor Takım Kadrosu ( 2019 – 2020 Sezonu )

AHMET EYÜP TÜRKASLAN

 ALİ ÜLGEN

 ALİ EREN İYİCAN

 AMINU UMAR

 ATAKAN RIDVAN ÇANKAYA

 BARIŞ ZEREN

 BAYRAM KILIÇ

 BEYKAN ŞİMŞEK

 DOĞUKAN EFE

 ERDEM ÇETİNKAYA

 ERIC AYUK MBU

 FURKAN ŞAMİL ÇETİN

 HALİL İBRAHİM ESEN

 HASAN KILIÇ

 JOVAN BLAGOJEVIC

 KASIM SUN

 MEHMET YİĞİT

 MERTAN CANER ÖZTÜRK

 OGNJEN TODOROVIC

 OĞUZ YILDIRIM

 OKAN DENİZ

 SANTIAGO ANDRES MELE CASTANERO

 TAMER AŞIK

 TUGAY KACAR

 YUSUF KARAYEL

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