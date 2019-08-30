Osmanlıspor - Adanaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Gün? TFF 1. Lig 3 hafta oynanacak olan Osmanlıspor - Adanaspor Maçının Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Gün oynanacağı futbolseverlerce merak ediliyor. Futbol Federasyonu tarafından maçın ne zaman, Hangi gün, Saat Kaçta oynanacağı açıklandı.

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TFF 1. Lig 2019 - 2020 Cemil USTA Sezonu 3 . Haftasında Osmanlıspor ile Adanaspor takımları zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Maçın hangi gün, saat kaçta, ne zaman oynanacak olduğu Türkiye Futbol federasyonu tarafından açıklandı. Osmanlıspor - Adanaspor maçı 30.08.2019 Cuma günü saat 20;00 itibari ile başlayacaktır. Osmanlıspor Takım Kadrosu ( 2019 – 2020 Sezonu ) AHMET EYÜP TÜRKASLAN ALİ ÜLGEN ALİ EREN İYİCAN AMINU UMAR ATAKAN RIDVAN ÇANKAYA BARIŞ ZEREN BAYRAM KILIÇ BEYKAN ŞİMŞEK DOĞUKAN EFE ERDEM ÇETİNKAYA ERIC AYUK MBU FURKAN ŞAMİL ÇETİN HALİL İBRAHİM ESEN HASAN KILIÇ JOVAN BLAGOJEVIC KASIM SUN MEHMET YİĞİT MERTAN CANER ÖZTÜRK OGNJEN TODOROVIC OĞUZ YILDIRIM OKAN DENİZ SANTIAGO ANDRES MELE CASTANERO TAMER AŞIK TUGAY KACAR YUSUF KARAYEL



