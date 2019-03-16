Osmanlıspor - Hatayspor: 1-3
HATAYSPOR: Akın Alkan, Murat Paluli, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Yasin Güreler, Diallo (Dk. 86 Hamza Gür), Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz (Dk. 68 Korkishko),...
STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Süleyman Abay, Mehmet Kapluhan, Gökmen Olgaç OSMANLISPOR: Abdulaziz Demircan, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 38 Mathew), Lumanza (Dk. 60 Magaye), Burhan Eşer, Sinan Kurt, Todorovic (Dk. 38 Mertan Caner Öztürk), Ayuk
HATAYSPOR: Akın Alkan, Murat Paluli, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Yasin Güreler, Diallo (Dk. 86 Hamza Gür), Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz (Dk. 68 Korkishko), Gökhan Karadeniz (Dk. 86 Nimaga), Caner Hüseyin Bağ, Mirkan Aydın
GOLLER: Dk. 84 Burhan Eşer (Osmanlıspor) - Dk. 10 - Dk. 32 - Dk. 57 Mirkan Aydın (Hatayspor)
SARI KARTLAR: Muhammed Bayır, Todorovic, Burhan Eşer, Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor) - Gökhan Karadeniz, Korkishko, Yasin Güreler (Hatayspor)
Spor Toto 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Hatayspor, deplasmanda Osmanlıspor'u 3-1 yendi.
DHA
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