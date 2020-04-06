Osmanlıspor Kulübü, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Mor-sarılı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan kutlama mesajında, "Doğru, hızlı ve tarafsız habercilik anlayışıyla sadece Türkiye'de değil, dünyada da adından söz ettirme başarısı gösteren AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutlar, global olarak yaşadığımız şu zor günlerde tüm çalışanlarına başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA