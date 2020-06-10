Osmanlıspor’un yeni başkanına memleketinden büyük destek

AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, TFF 1. ligde mücadele eden Osmanlıspor Kulübünün başına gelen Malatyalı Mehmet Emin Katipoğlu'nu ziyaret etti. Millletvekili Kahtalı, Osmanlıspor'un ligde başarılı olacağını ifade ederek, "Osmanlıspor, Başkan Katipoğlu ile birlikte yeniden eski gücüne kavuşacaktır" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Malatyalı işadamı Mehmet Emin Katipoğlu'nu ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Osmanlıspor FK Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, "Yeni Malatyaspor'da başkanlık görevini yürüttüğüm esnada o dönem belediye başkanlığı görevini yürüten Ahmet Çakır başkanımla 2 yıl boyunca çok güzel çalışmalarımız oldu. Yeni Malatyaspor'un şimdi Süper Lig'de olmasının birinci etkeni Sayın Milletvekilim Ahmet Çakır Bey'dir. Keza o dönem Sayın Milletvekilim Hakan Kahtalı da AK Parti Malatya İl Başkanı'ydı. Bizlere sağ olsunlar her türlü destekte bulundular. Rabbim onlardan razı olsun" dedi.

Yeni Malatyaspor'a kalan maçlarda başarılar dileyen Katioğlu, şimdi yeni görev aldığı Osmanlıspor'un başarısı için mücadele edeceklerini söyledi.

"Osmanlıspor, Başkan Katipoğlu'yla eski gücüne kavuşacaktır"

Osmanlıspor Kulübü Başkanı Katipoğlu'nun, Yeni Malatyaspor için geçmiş dönemde yaptıklarını anımsatan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise, "O dönemde gerçekten önemli bir yönetim örneği sergilemişlerdi. Daha önce yapmış olduğu çalışmaları ve başarıları, şimdi de Osmanlıspor'da tekrarlamayı Allah nasip eder ve başarılara imza atar. Osmanlıspor, Türkiye'de bilinen önemli bir marka ve Süper Lig'de yer alması gereken bir takım! Herkesin çekindiği bir takımdı. Şimdi de inşallah toparlanarak eski gücünü yakalayacaktır diye düşünüyorum. Futbol Türkiye'de insanlarının çoğunun izlediği ve takip ettiği önemli bir aktivite. Bu anlamda inşallah Başkan Mehmet Emin Katipoğlu da Osmanlıspor'a katkı sağlayacaktır. Hemşehrimiz olduğu için kendisiyle ayrıca gurur duyduğumuz söylemek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise, Başkan Katipoğlu'nun futboldan iyi anlayan ve içerisinden gelen bir isim olduğunu dile getirerek, "Yeni Malatyaspor'umuzun temellerinde çok büyük emekleri var. Yeni görevinde Allah utandırmasın, Bizler de başarısını destekleyeceğiz. Gözümüz kulağımız da bir yandan Osmanlıspor'da olacak" dedi.

Ziyaretin sonunda Osmanlıspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, kendisini ziyarete gelen Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı'ya, arkasında isimlerinin yazılı olduğu ve Malatya'nın plaka numarasının yer aldığı Osmanlıspor forması takdim etti.

Kaynak: İHA