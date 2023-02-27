Osmar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osmar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osmar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osmar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osmar 5 Haziran 1988 tarihinde Santoña şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Osmar Ibáñez Barba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osmar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ivan Sports Korea yapmaktadır. Osmar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 5 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Osmar'nin FC Seoul ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Osmar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.twitter.com/OsmarBarba

http://www.instagram.com/osmaribanez5

http://www.facebook.com/osmarfanpage?ref=hl

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Osmar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osmar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Osmar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osmar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Rayo Cantabria

1 Ağustos 2007 yılında Salamanca B

1 Haziran 2008 yılında Rayo Cantabria

1 Temmuz 2010 yılında Racing

25 Temmuz 2012 yılında Buriram Utd.

5 Ocak 2014 yılında FC Seoul

21 Şubat 2018 yılında Cerezo Osaka

31 Aralık 2018 yılında FC Seoul

Osmar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osmar şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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