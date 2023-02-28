Osmar Molinas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osmar Molinas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osmar Molinas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osmar Molinas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osmar Molinas 3 Mayıs 1987 tarihinde Capiatá şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Osmar de la Cruz Molinas González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osmar Molinas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Osmar Molinas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resistencia Sport Club futbol takımında oynamaktadır. Resistencia Sport Club takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Osmar Molinas'nin Resistencia Sport Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Osmar Molinas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osmar Molinas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Osmar Molinas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osmar Molinas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Olimpia

1 Temmuz 2011 yılında Colo Colo

1 Temmuz 2012 yılında Libertad

17 Şubat 2017 yılında Sol de América

31 Aralık 2017 yılında Libertad

1 Ocak 2018 yılında Independiente

1 Temmuz 2018 yılında CD Santaní

1 Ocak 2019 yılında CD Capiatá

10 Ekim 2020 yılında 12 de Octubre

1 Ocak 2021 yılında River Plate

18 Ocak 2022 yılında 12 de Octubre

1 Temmuz 2022 yılında Resistencia SC

Osmar Molinas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osmar Molinas şuan Resistencia Sport Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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