Osmiyum ne demek, TDK'ya göre Osmiyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Osmiyum ne demek? Osmiyum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi osmiyum kelimesi. Peki osmiyum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre osmiyum nedir, osmiyum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OSMİYUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Osmiyum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Osmiyum kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre osmiyum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atom numarası 76 olan, 5027 °C'de kaynayan, 3050 °C'de eriyen, mavi renkte, platin filizlerinde bulunan çok kırılgan bir element (simgesi Os)

