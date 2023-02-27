Osnar Noronha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osnar Noronha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osnar Noronha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osnar Noronha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osnar Noronha 17 Aralık 1991 tarihinde Iquitos şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Osnar Noronha Montani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osnar Noronha Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football corporation Eurospor Ltd. yapmaktadır. Osnar Noronha, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad César Vallejo futbol takımında oynamaktadır. Universidad César Vallejo takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Osnar Noronha'nin Universidad César Vallejo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Osnar Noronha Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/osnar50996892

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http://www.instagram.com/osnarnoronha/

http://www.facebook.com/osnar.noronha

Osnar Noronha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osnar Noronha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Osnar Noronha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osnar Noronha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2009 yılında CNI

1 Temmuz 2011 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2012 yılında José Gálvez

31 Aralık 2012 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2015 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2016 yılında Ayacucho FC

10 Mayıs 2017 yılında Comerciantes

10 Ekim 2017 yılında CA Mannucci

1 Ocak 2022 yılında César Vallejo

Osnar Noronha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osnar Noronha şuan Universidad César Vallejo takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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