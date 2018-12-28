ÖSO birlikleri Münbiç yolunda
Suriye'nin Azez kentinden yola çıkan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri Celabrus üzerinden Münbiç'e ilerlemeye devam ediyor.
Suriye'nin Azez kentinden yola çıkan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri Celabrus üzerinden Münbiç'e ilerlemeye devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) beraber yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu ile terörden temizlenen Suriye'nin Azez kentinden yola çıkan ÖSO birliklerinin, Celabrus üzerinden Münbiç'e olan ilerleyişinin devam ettiği kaydedildi.
Kaynak: İHA
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