İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. ÖSO Membiç yolunda

ÖSO Membiç yolunda

Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait birlikler, Membiç ve Tel Abyad'a doğru ilerliyor.

ÖSO Membiç yolunda

Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait birlikler, Membiç ve Tel Abyad'a doğru ilerliyor.

Terörden arındırılan bölgede cephe hattına ilerleyen birliklerden gelen videoda, "Tel Abyad ve Münbiç'e girmek için hazırlıklarımızı yaptık, bu görmüş olduğunuz görüntüdeki ordunun yarısı, geri kalanın da daha sonra gelecek" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.