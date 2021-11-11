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Östaki Tüpü ne demek, TDK'ya göre Östaki Tüpü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Östaki Tüpü kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Östaki Tüpü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Östaki Tüpü nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Östaki Tüpü kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Östaki Tüpü ne demek, TDK'ya göre Östaki Tüpü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Östaki tüpü ne demek? Östaki tüpü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi östaki tüpü kelimesi. Peki östaki tüpü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre östaki tüpü nedir, östaki tüpü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ÖSTAKİ TÜPÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Östaki tüpü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre östaki tüpü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Östaki borusu

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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