Ostoja Saula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ostoja Saula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ostoja Saula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ostoja Saula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ostoja Saula 17 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ostoja Šaula şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ostoja Saula Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini sportstar yapmaktadır. Ostoja Saula, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloga Meridian futbol takımında oynamaktadır. FK Sloga Meridian takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ostoja Saula'nin FK Sloga Meridian ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Ostoja Saula Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ostoja Saula isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ostoja Saula Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ostoja Saula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Sloga Doboj

Ostoja Saula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ostoja Saula şuan FK Sloga Meridian takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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