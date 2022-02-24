Östrojen ne demek, TDK'ya göre Östrojen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Östrojen ne demek? Östrojen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi östrojen kelimesi. Peki östrojen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre östrojen nedir, östrojen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÖSTROJEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Östrojen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Östrojen kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre östrojen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Döl yatağının, döl yolunun ve fallop borularının gelişmesini hızlandıran, kadını cinsel birleşmeye ve çocuk yapmaya hazırlayan, deri ve kemik oluşumunu sağlayan, kalp, dolaşım sistemi ve damarları da koruyan bir tür hormon



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