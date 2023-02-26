Osuman Kassim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osuman Kassim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osuman Kassim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osuman Kassim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osuman Kassim 10 Ocak 2002 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osuman Kassim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Osuman Kassim, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Lions FC futbol takımında oynamaktadır. Accra Lions FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Osuman Kassim'nin Accra Lions FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Osuman Kassim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osuman Kassim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Osuman Kassim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osuman Kassim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Accra Lions

Osuman Kassim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osuman Kassim şuan Accra Lions FC takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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