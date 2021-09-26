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Osurgan Böceği ne demek, TDK'ya göre Osurgan Böceği kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Osurgan Böceği kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Osurgan Böceği ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Osurgan Böceği nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Osurgan Böceği kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Osurgan Böceği ne demek, TDK'ya göre Osurgan Böceği kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Osurgan böceği ne demek? Osurgan böceği TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi osurgan böceği kelimesi. Peki osurgan böceği ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre osurgan böceği nedir, osurgan böceği kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Osurgan böceği kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Osurgan böceği kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

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OSURGAN BÖCEĞİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Osurgan böceği kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre osurgan böceği kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kendisini, çıkardığı pis bir koku ile savunan bir böcek (Brachynus crepitans)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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