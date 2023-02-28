Osvaldo Bosso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osvaldo Bosso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osvaldo Bosso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osvaldo Bosso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osvaldo Bosso 14 Ekim 1993 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Osvaldo Javier Bosso Torres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osvaldo Bosso Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Osvaldo Bosso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Audax Italiano futbol takımında oynamaktadır. Audax Italiano takımına 1 Ocak 2013 tarihinde katılmıştır. Osvaldo Bosso'nin Audax Italiano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Osvaldo Bosso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osvaldo Bosso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Osvaldo Bosso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osvaldo Bosso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Audax Italiano

Osvaldo Bosso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osvaldo Bosso şuan Audax Italiano takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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