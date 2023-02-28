Osvaldo Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osvaldo Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osvaldo Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osvaldo Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osvaldo Gonzalez 10 Ağustos 1984 tarihinde Concepción şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Osvaldo Alexis González Sepúlveda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osvaldo Gonzalez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Osvaldo Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Huachipato FC futbol takımında oynamaktadır. Huachipato FC takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Osvaldo Gonzalez'nin Huachipato FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Osvaldo Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osvaldo Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Osvaldo Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osvaldo Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında U. Concepción

22 Haziran 2008 yılında U. de Chile

12 Ocak 2010 yılında Toluca

15 Temmuz 2011 yılında U. de Chile

1 Temmuz 2016 yılında Toluca

19 Temmuz 2019 yılında U. de Chile

27 Ocak 2022 yılında Huachipato

Osvaldo Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osvaldo Gonzalez şuan Huachipato FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Osvaldo Gonzalez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 4 numaralı formasıyla 30 Ocak 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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