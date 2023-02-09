Osvaldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osvaldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Osvaldo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Osvaldo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Osvaldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osvaldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Osvaldo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osvaldo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osvaldo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osvaldo 11 Nisan 1987 tarihinde Fortaleza şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Osvaldo Lourenço Filho şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osvaldo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPS Management & Consulting yapmaktadır. Osvaldo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Vitória futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Vitória takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Osvaldo'nin Esporte Clube Vitória ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Osvaldo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/osvaldolf17

Osvaldoboyu ve yaşı kaç

Osvaldo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Osvaldo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Osvaldo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osvaldo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Fortaleza

1 Ocak 2007 yılında River-PI

31 Mayıs 2007 yılında Fortaleza

1 Şubat 2009 yılında Al-Ahli (UAE)

1 Ağu 2009 yılında SC Braga

30 Haziran 2010 yılında Al-Ahli (UAE)

3 Ocak 2011 yılında Ceará SC

31 Aralık 2011 yılında Al-Ahli (UAE)

2 Ocak 2012 yılında São Paulo

18 Ocak 2015 yılında Al-Ahli SFC

8 Temmuz 2015 yılında Fluminense

6 Mayıs 2017 yılında Sport Recife

31 Aralık 2017 yılında Fluminense

18 Şubat 2018 yılında Fortaleza

1 Haziran 2018 yılında Buriram Utd.

14 Şubat 2019 yılında Fortaleza

10 Şubat 2022 yılında CSA

1 Ocak 2023 yılında EC Vitória

Osvaldo kimdir

Osvaldo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osvaldo şuan Esporte Clube Vitória takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Osvaldo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya takımında 15 numaralı formasıyla 6 Nisan 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Osvaldo nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Son Haberler
Elias Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Elias Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andres Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andres Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Robert Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Robert Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Murat Bardakçı'dan skandal Kızılay çıkışı: Bugünkü Kızılay'a ne bağış yaparım ne de para veririm
Murat Bardakçı'dan skandal Kızılay çıkışı: Bugünkü Kızılay'a ne bağış yaparım ne de para veririm
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Taha Duymaz'dan hâlâ haber alınamadı! TikTok fenomeni Taha Duymaz hâlâ enkaz altında mı?
Taha Duymaz'dan hâlâ haber alınamadı! TikTok fenomeni Taha Duymaz hâlâ enkaz altında mı?
Merve Tokaz kimdir , kaç yaşındadır, nerelidir, mesleği ve kariyeri nedir? CNN muhabiri Merve Tokaz'ın Biyografisi
Merve Tokaz kimdir , kaç yaşındadır, nerelidir, mesleği ve kariyeri nedir? CNN muhabiri Merve Tokaz'ın Biyografisi
Depremde mucize: Gaziantep'te 3 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Depremde mucize: Gaziantep'te 3 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor