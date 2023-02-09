Osvaldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osvaldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osvaldo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osvaldo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osvaldo 11 Nisan 1987 tarihinde Fortaleza şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Osvaldo Lourenço Filho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osvaldo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPS Management & Consulting yapmaktadır. Osvaldo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Vitória futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Vitória takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Osvaldo'nin Esporte Clube Vitória ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Osvaldo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/osvaldolf17

Osvaldo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Osvaldo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Osvaldo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osvaldo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Fortaleza

1 Ocak 2007 yılında River-PI

31 Mayıs 2007 yılında Fortaleza

1 Şubat 2009 yılında Al-Ahli (UAE)

1 Ağu 2009 yılında SC Braga

30 Haziran 2010 yılında Al-Ahli (UAE)

3 Ocak 2011 yılında Ceará SC

31 Aralık 2011 yılında Al-Ahli (UAE)

2 Ocak 2012 yılında São Paulo

18 Ocak 2015 yılında Al-Ahli SFC

8 Temmuz 2015 yılında Fluminense

6 Mayıs 2017 yılında Sport Recife

31 Aralık 2017 yılında Fluminense

18 Şubat 2018 yılında Fortaleza

1 Haziran 2018 yılında Buriram Utd.

14 Şubat 2019 yılında Fortaleza

10 Şubat 2022 yılında CSA

1 Ocak 2023 yılında EC Vitória

Osvaldo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osvaldo şuan Esporte Clube Vitória takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Osvaldo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya takımında 15 numaralı formasıyla 6 Nisan 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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