Osvaldo Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osvaldo Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osvaldo Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osvaldo Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osvaldo Martinez 8 Nisan 1986 tarihinde Luque şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Paraguay,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Osvaldo David Martínez Arce şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osvaldo Martinez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Osvaldo Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Luqueño futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Luqueño takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Osvaldo Martinez'nin Sportivo Luqueño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Osvaldo Martinez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/osvamartinez/

Haberin Devamı

Osvaldo Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osvaldo Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Osvaldo Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osvaldo Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Libertad

1 Aralık 2008 yılında Monterrey

1 Temmuz 2011 yılında Atlante

1 Ocak 2013 yılında América

1 Ocak 2017 yılında Santos Laguna

1 Ocak 2019 yılında Atlas

1 Ocak 2020 yılında Puebla FC

1 Ocak 2021 yılında Sol de América

1 Temmuz 2021 yılında Querétaro FC

27 Temmuz 2022 yılında Gen. Caballero

1 Ocak 2023 yılında Luqueño

Osvaldo Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osvaldo Martinez şuan Sportivo Luqueño takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Sportivo Luqueño, Club Libertad Asunción

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.