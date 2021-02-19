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ÖSYM, 2021 YKS için sık sorulan soruları yanıtladı

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ilişkin 'Sıkça Sorulan Sorular' ÖSYM'nin sitesinden yayımlandı. ÖSYM 2021-YKS için sık sorulan soruları yanıtladı.

ÖSYM, 2021 YKS için sık sorulan soruları yanıtladı

26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak YKS için başvuruları devam ediyor. 2 Şubat'ta başlayan başvuru süreci 2 Mart'ta sona erecek. Adaylar, sınava hazırlıklarını sürdürürken ÖSYM'den yeni bir duyuru yapıldı.

ÖSYM, 2021-YKS 'Sıkça Sorulan Sorular' başlıklı bilgilendirme paylaştı. 'Sıkça Sorulan Sorular' ÖSYM'nin http:www.osym.gov.tr internet sitesinden yayımlandı.

2021 YKS SIKÇA SORULAN SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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