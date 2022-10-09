ÖSYM açıkladı! KPSS ön lisans soru ve cevapları yayınlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumuna ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarları yayımlandı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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ÖSYM açıkladı! KPSS ön lisans soru ve cevapları yayınlandı

Sınava giren milyonlarca kişinin beklediği haber geldi. Bugün yapılan KPSS ön lisans sınavının soru ve cevapları yayınlandı.

CEVAPLAR ÖSYM'NİN RESMİ SİTESİNDE YER ALIYOR

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.

ÖSYM açıkladı! KPSS ön lisans soru ve cevapları yayınlandı

Adaylar, temel soru kitapçığını 19 Ekim 2022 saat 23.59’da kadar görüntüleyebilecek. Ayrıca temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10’u da ÖSYM’nin internet sitesinde kamuoyunun erişimine açıldı.

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