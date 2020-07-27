Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden bir çok eğitim ve sınav işlemleri yapılabiliyor. LGS, YKS, KPSS başvuru, sonuç ve tercih işlemleri de yine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası'ndan (AİS) gerçekleştiriliyor.

AİS GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM AİS YENİ ŞİFRE ALMA

ÖSYM'nin yapacağı herhangi bir sınava girmek için başvuru merkezine giden adaylara Başvuru Onay Belgesi ile birlikte Geçici Şifre veriliyor. Adaylar, T.C. Kimlik numarası ve bu şifre ile ais.osym.gov.tr internet adresine giriş yapabiliyor ancak verilen şifre geçici olduğundan adayın mutlaka ilk girişte şifresini değiştirmesi gerekiyor. Güvenli şifre oluşturmak için belirlenecek olan şifre içerisinde küçük/büyük harf, özel simge ve rakamların da olduğu 8 ila 14 karakter arasında seçim yapılması gerekiyor. Ayrıca hoş olmayan durumlarla karşılaşmamak için şifrelerin kesinlikle bir başkası ile paylaşılmaması da adaylara yapılan en önemli duyurulardan.

ŞİFRE DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Şifre değişikliği için T.C. Kimlik numarasınız ve geçici şifrenizi giriniz. Kalıcı olacak şifrenizi “Yeni Şifre” bölümüne giriniz. Şifre için harf ya da rakam olması fark etmez. Ancak en az 6 karakterli olması gerekir. Daha sonra güvenlik sorusu olarak verilen seçeneklerden birini seçiniz ve alt satırdaki “Güvenlik Sorusu Cevabı” bölümüne cevap yazınız.“Şifre Değiştir” seçeneğini tıklayınız.Güvenlik sorunuzun cevabını unutursanız sisteme giriş yapamadığınızda tekrar ÖSYM Merkezlerinden geçici şifre almanız gerekir.

ŞİFREMİ UNUTTUM, YENİ ŞİFRE NASIL ALIRIM?

AİS giriş şifresini unutan adaylar rastgele bir imtihan müracaat merkezine başvurarak yeni şifre talebinde bulunabiliyorlar. Görevliye ödenecek olan 2 TL karşılığında yeni bir şifre alınabiliyor. ÖSYM aday portal şifresini hatırlamayan adaylar, portal.osym.gov.tr adresinde yer alan şifre hatırlatma mekanizmalarından birini kullanarak problemlerini giderebilirler.

ŞİFRESİNİ UNUTANLAR BURAYA TIKLAYARAK YENİ ŞİFRE EDİNEBİLİR

AİS ÜZERİNDEN HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİR?

ÖSYM adaylarına rastgele bir imtihan merkezine gitmeden çoğu prosedürün elektronik ortamda yapılması olanağı yayınlayan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden; etkileşim bilgisi, adres bilgisi, imtihan giriş yerleri ve girilmek dilenen imtihanlara dair başvurular gibi çoğu işlemler yapılabiliyor. Herhangi bir problem yaşanması durumunda ya da imtihan sonuçlarına itiraz etmek amacıyla ise ÖSYM dilekçesinde bulunası gereken Evrak Referans Numarası da bu sistem üzerinden alınabiliyor. Bunun amacıyla alakalı prosedürün butonuna tıklayarak numara alım prosedürü gerçekleştirilebiliyor. Sistem üzerinden oluşturulan en mühim işlemlerden birisi de her adayın imtihana giderken kesinlikle yanısıra bulundurması gereken 'Sınav giriş belgesi' çıktı alma prosedürü. Adaylar girecekleri imtihana dair giriş belgesini 7 ila 15 gün kala yalnızca aday işlemleri sistemi üzerinden alabilmekte. ÖSYM adayların adreslerine basılı belge göndermediği amacıyla adayların belgeyi yazıcından çıktı olarak almaları ve imtihana giderken kesinlikle yanlarında bulundurmaları gerekmiyor. Diğer yandan AİS üzerinden imtihanlarda sorulan soruların yer aldığı soru kitapçığı ile girilen imtihanda verdiği yanıtların olduğu yanıt kağıdı da görülebiliyor. Her imtihan ardından kurum bu verileri adaylara yalnızca ÖSYM AİS üzerinden sunuyor.