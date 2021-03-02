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  3. ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu: 2020-ALES/2 sonuçları açıklandı!

ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu: 2020-ALES/2 sonuçları açıklandı!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2020-ALES/2 sonuçlarının açıklandığının bilgisini verdi.

ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu: 2020-ALES/2 sonuçları açıklandı!

Binlerce öğrenci tarafından geçtiğimiz hafta pazar günü girilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan 2020-ALES/2'nin sonuçlarının açıklandığı ÖSYM ve ÖSYM başkanı Aygün tarafından duyuruldu.

ALES/2 AÇIKLANDI

ÖSYM Başkanı Aygün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:  "Değerli ALES adaylarımız, 21 Şubat tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-ALES/2 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz."

ÖSYM tarafından açıklanan sonuçları öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız...

ÖSYM 2020 ALES/2 SINAV SONUŞLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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