ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu: 2020-ALES/2 sonuçları açıklandı!
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2020-ALES/2 sonuçlarının açıklandığının bilgisini verdi.
Binlerce öğrenci tarafından geçtiğimiz hafta pazar günü girilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan 2020-ALES/2'nin sonuçlarının açıklandığı ÖSYM ve ÖSYM başkanı Aygün tarafından duyuruldu.
ALES/2 AÇIKLANDI
ÖSYM Başkanı Aygün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Değerli ALES adaylarımız, 21 Şubat tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-ALES/2 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz."
2020-ALES/2 Sınav Sonuçları Açıklandıhttps://t.co/x3IxIb88rZ pic.twitter.com/30LQYpPEOe— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) March 2, 2021
ÖSYM tarafından açıklanan sonuçları öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız...