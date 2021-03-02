ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu: 2020-ALES/2 sonuçları açıklandı!

Binlerce öğrenci tarafından geçtiğimiz hafta pazar günü girilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan 2020-ALES/2'nin sonuçlarının açıklandığı ÖSYM ve ÖSYM başkanı Aygün tarafından duyuruldu.

ALES/2 AÇIKLANDI

ÖSYM Başkanı Aygün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Değerli ALES adaylarımız, 21 Şubat tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-ALES/2 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz."

ÖSYM tarafından açıklanan sonuçları öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız...

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