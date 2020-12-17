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ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu! E-KPSS sonuçları açıklandı

Son dakika haberi... ÖSYM Başkanı Halis Aygün, E-KPSS sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu! E-KPSS sonuçları açıklandı

15 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen ve  97 bin 646 adayın başvuru yaptığı E-KPSS sonuçları açıklandı. Konuya ilişkin olarak Twitter hesabından açıklama yapan ÖSYM Başkanı Halis Aygün,"97 bin 646 adayın başvurduğu ve 15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-EKPSS sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlar http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenilebilmektedir Sınav sonuçlarının adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

E-KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? E-KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

E-KPSS sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden adaylara duyuruldu. E-KPSS sonucunuzu  http://sonuc.osym.gov.tr sayfasından veya  ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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