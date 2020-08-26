ÖSYM Başkanı Aygün YKS boş kontenjanları paylaştı

2 buçuk milyona yakın adayın katılım sağladığı YKS'nin tercih sonuçları bugün itibariyle yayımlandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından erişebilecek. YKS maratonunun sona ermesinin ardından herhangi bir üniversite programına yerleşemeyen adayların gözleri boş kontenjanlara çevirdi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medyada Twitter hesabı üzerinden üniversitelere yerleşen aday sayısını ve boş kontenjan sayısını paylaştı.

YKS tercih sonuçları açıklandı!

Öte yandan Aygün, 2020-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgileri de yayımladı.

EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

ÖSYM, 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin başlayacağı tarihi henüz açıklamadı.

Ancak işlemler başladığında adaylar, 2020-YKS ek yerleştirme tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapacak.

YKS merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 arasında gerçekleştirilebilecek. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.