ÖSYM Başkanı Aygün'den ertelenen sınavlarla ilgili açıklama

Son dakika haberi... ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2021'e ertelenen sınavlara girecek adayların 21-22 Ocak'ta sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceğini duyurdu.

Aygün'ün açıklaması şöyle;

''Değerli Adaylarımız,

2020-ALES/2, 2020-YÖKDİL/2, 2020-DİB-MBSTS ve 2020-DHBT sınavları için 21-22 Ocak 2021 tarihlerinde sınav merkezi tercihleri güncellenebilecektir.

Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim.''

SINAV YERİ GÜNCELLEMELERİ ÖSYM ADRESİNDEN YAPILACAK

21 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2), 27 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS), 28 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak 2020 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) ile 11 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (2020-DHBT) sınavlarına başvuran adaylardan sınava gireceği sınav merkezini güncellemek isteyenler, 21 Ocak 2021 tarihinde saat 09.00’dan itibaren https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden bireysel olarak sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir. Söz konusu sınavlar için sınav merkezi tercihi güncelleme işlemi, 22 Ocak 2021 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.