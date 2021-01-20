Cool olmak ne demek? Nasıl cool olunur? Cool kelimeler, sözler, yazılar nelerdir?Elazığ depreminden yürek yakan görüntüler! Elazığ depremi fotoğraflarıÖSYM Başkanı Aygün'den ertelenen sınavlarla ilgili açıklama2020 engelli maaşı ne kadar olacak? Başvuru şartları ve evrakları neler?Son dakika| ABD'de tarihi an: Donald Trump dönemi sona erdi, Beyaz Saray'dan ayrıldıSON DAKİKA! Bakan Pekcan duyurdu: Gelir kaybı desteği ödemeleri başladıErdoğan, net konuştu: Milletin desteğini alamayan kimseye ülkenin yönetimi teslim edilemezAtiye dizisindeki sevişme sahnesi sosyal medyada olay olduDoğum kontrol hapı fiyat 2021 ne kadar? Yasmin doğum kontol hapı kaç TL?ÇiçekSepeti Clap nedir? Nasıl kullanılır?
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. ÖSYM Başkanı Aygün'den ertelenen sınavlarla ilgili açıklama

ÖSYM Başkanı Aygün'den ertelenen sınavlarla ilgili açıklama

Son dakika haberi... ÖSYM tarafından 2021'e ertelenen ALES/2, DİB-MBSTS, YÖKDİL/2, DHBT sınavlara girecek adaylar 21-22 Ocak'ta sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

ÖSYM Başkanı Aygün'den ertelenen sınavlarla ilgili açıklama

Son dakika haberi... ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2021'e ertelenen sınavlara girecek adayların 21-22 Ocak'ta sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceğini duyurdu.

Aygün'ün açıklaması şöyle;

''Değerli Adaylarımız,

2020-ALES/2, 2020-YÖKDİL/2, 2020-DİB-MBSTS ve 2020-DHBT sınavları için 21-22 Ocak 2021 tarihlerinde sınav merkezi tercihleri güncellenebilecektir. 

Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim.''

SINAV YERİ GÜNCELLEMELERİ ÖSYM ADRESİNDEN YAPILACAK

21 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2), 27 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS),  28 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak 2020 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) ile 11 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (2020-DHBT) sınavlarına başvuran adaylardan sınava gireceği sınav merkezini güncellemek isteyenler, 21 Ocak 2021 tarihinde saat 09.00’dan itibaren https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden bireysel olarak sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir. Söz konusu sınavlar için sınav merkezi tercihi güncelleme işlemi, 22 Ocak 2021 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.

ÖSYM Başkanı Aygün'den ertelenen sınavlarla ilgili açıklama

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT