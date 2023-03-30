ÖSYM Başkanı deprem bölgesinde sınava girecek öğrencilere ilişkin önemli açıklama!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı deprem bölgesi Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman illerinde yeniden sınav yapma kararı alındığını açıkladı.

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ÖSYM Başkanı deprem bölgesinde sınava girecek öğrencilere ilişkin önemli açıklama!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından yıkımın çok fazla olması ve ayakta kalan yapıların can güvenliği zafiyeti oluşturabilme ihtimali sebebiyle deprem bölgesindeki dört ilde sınav yapılmaması yönünde karar alan ÖSYM, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde YKS yapılmasına karar verdi.

YSK ADAYLARI DEPREM BÖLGESİNDE SINAVA GİREBİLECEK

Konuyla ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, “Yüzyılın afeti olarak görülen iki yıkıcı depremin ardından bölgedeki yapılar büyük zarar gördü. Depremin etkisiyle yıkılan binalar ve ayakta kalanların ne kadar güvenli olduğunun tespiti gibi çalışmaların yapılabilmesi amacıyla deprem bölgesinde sınav uygulaması yapmama kararı almıştık. Deprem bölgesindeki kardeşlerimize bu süreçte Türkiye’nin istedikleri ilinde sınava girebilme imkanı oluşturduk. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bölgede eğitim öğretime tekrar başlamasının ve ÖSYM olarak yaptığımız detaylı incelemenin ardından deprem bölgesindeki dört ilde tekrar sınav uygulamasına başlamaya karar verdik. Bölgede yaşayan kardeşlerimizin güvenlik zafiyeti oluşmadan sınavlara girmesini amaçlıyoruz” dedi. Ayrıca bir talep olması durumunda isteyen kişilerin daha önce olduğu gibi yine Türkiye’nin istediği yerinde sınava girebileceği de ifade edildi.
ÖSYM Başkanı deprem bölgesinde sınava girecek öğrencilere ilişkin önemli açıklama!

DEPREM BÖLGESİNDE SINAVIN YAPILMASI İÇİN YOĞUN İLGİ

ÖSYM Başkanı Ersoy açıklamasında, “Yaklaşık 3,5 milyon kişinin katılacağı YKS’yi Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde de uygulayacağız. Bölgede yaşayan bireylerden kendi illerinde sınava girebilmeye yönelik yoğun talep vardı, bu talepler doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştirdik. İki olan sınav yeri tercih sayısını beşe çıkardık. Kişi istediği beş ili yazabilecek. Adaylar, tercih etmiş olduğu merkezlerden birinde sınava girebilecek. Deprem bölgesindeki sınav uygulamaları için yoğun başvuru var. Bazı bölgelerde başvurular kapasitenin iki katına çıkmış durumda. Bir aksaklık yaşanmaması için titiz bir çaba içerisindeyiz" diye konuştu.

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