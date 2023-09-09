ÖSYM Başkanı Ersoy: “Nihai hedefimiz bilgisayar tabanlı sınava geçmek”

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Özellikle sınav yaptığımız kurumlarla anlaşarak onların da bilgisi dahilinde belli sayının altındaki sınavları e-Sınav şeklinde gerçekleştirmek istiyoruz. Bundan da nihai hedefimiz kağıt tabanlı sınavdan bilgisayar tabanlı sınava geçmek" dedi.

ÖSYM Başkanı Ersoy, bu yılın 10'uncu Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/10) öncesinde Esenboğa Elektronik Sınav (e-Sınav) Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Ardından e-Sınav merkezleri ve e-YDS hakkında bilgiler veren Ersoy, İstanbul, İzmir, Adana ve Ankara olmak üzere Türkiye'de dört tane e-Sınav merkezi olduğunu dile getirdi.

e-Sınav merkezlerinin 6 bin adayı aynı anda sınava alabilecek kapasitesi bulunduğunu aktaran Ersoy, "Şu anda içinde bulunduğumuz mekanda 5 bin, İstanbul'da 500, Adana'da 350, İzmir'de de 136 aday aynı anda sınava girebiliyor. Nihai hedefimiz şu anda dört bölgede olan bu sınavları inşallah Türkiye'nin tüm bölgelerinde yapmak ve sınav kapasitemizi öncelikle on bin aday şeklinde oluşturmak" diye konuştu.

"Nihai hedefimiz kağıt tabanlı sınavdan bilgisayar tabanlı sınava geçmek"

Ersoy, e-Sınav'larla ilgili paradigmal değişimler yapmak istediklerini kaydederek, "Özellikle sınav yaptığımız kurumlarla anlaşarak onların da bilgisi dahilinde belli sayının altındaki sınavları e-Sınav şeklinde gerçekleştirmek istiyoruz. Bundan da nihai hedefimiz kağıt tabanlı sınavdan bilgisayar tabanlı sınava geçmek. Bilgisayar tabanlı sınavın en büyük avantajı adayın sınav sonucunu ilgili günün sonunda öğrenme şansı var" dedi.

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"Bugün hariç şimdiye kadar 45 bine yakın aday bu sınavlara girdi"

Bugün Türkiye'nin tamamında 5 bin 82 adayın ve 348 sınav görevlisinin e-YDS'de ter döktüğünü bildiren Ersoy, "Bugün hariç şimdiye kadar 45 bine yakın aday bu sınavlara girdi. Bugün İngilizce olarak 10'uncu e-YDS sınavımızı yapıyoruz. Daha önce aynı gün üç tane de YÖKDİL sınavı gerçekleştirildi. Senenin geri kalanında iki e-YDS kaldı. Toplamda 12 e-YDS, üç e-YÖKDİL olmak üzere 15 sınav elektronik olarak gerçekleştirilmiş oldu" açıklamasını yaptı.

Yabancı dil sınavlarına ilişkin yeni bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Ersoy, bununla ilgili 2 prototip yapıldığını belirterek, "Kasım-aralık aylarında bunun deneme çalışmalarını yapacağız. Önümüzdeki ay içerisinde e-DUS/2023 ve e-STS/2023 sınavlarını bilgisayar tabanlı olarak burada gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sınavı 360 derece dönebilen kameralar eşliğinde gerçekleştiriyoruz"

Ersoy, adayların sınav süreçlerine ilişkin, "Buradaki sınav güvenliği, adaylarımız sınav alanlarına biyometrik yöntemlerle yüz tanıma şeklinde sınava alınıyorlar. Sınav başladığı andan itibaren sinyal kesiciler devreye giriyorlar ve sınav salonlarında her bir adayı görecek şekilde 360 derece dönebilen kameralar eşliğinde sınavı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Türkiye'de e-Sınav anlamında bu büyüklükte bir sınav merkezi olmadığının altını çizen Ersoy, "Tüm Türkiye'ye bu e-Sınav'ı yayacağız. Bunda amacımız; ÖSYM'nin bu dijital çağda sınav formatını değiştirme ve matbaa tabanlı sınavlardan bilgisayar tabanlı sınavlara geçme gibi güzel bir hedefimiz var" değerlendirmesini yaptı.

"Yakın zamanda e-Sınav merkezi şeklinde veya farklı formatta da çalışmalarımız var"

e-Sınav merkezlerinin 7 bölgede açılacağını bildiren Ersoy, "Birkaç şehirle görüştüğümüz için bilgi veremiyorum. Yakın zamanda e-Sınav merkezi şeklinde veya farklı formatta da çalışmalarımız var. O da heyecan verici bir çalışma olacak" diye konuştu.

"Sene sonu itibarıyla 60 bin adayımızı e-Sınavlara almış olacağız. Bu sınavlarla sene sonunda 5 bine yakın sınav görevlisi bizle birlikte sınavı gerçekleştirecekler" diyen Ersoy, sınava giren adaylara başarılar ve kolaylıklar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)