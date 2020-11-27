KPSS ön lisans branş bazında sıralamalar 30 Kasım'da açıklanacak
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ön lisans oturumu için açıklanacak olan branş bazında sıralamalar 30 Kasım'da duyurulacak. Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı için tercihler ise 1-7 aralık tarihinde başlayacak.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada KPSS ön lisans adaylarının merakla beklediği branş bazında sıralamaların açıklanacağı tarihi duyurdu. Öte yanda 12 bin sağlık personeli alımı için tercih tarihleri de netleşti.
Aygün'ün açıklaması şöyle;
Değerli adaylarımız,
➡️ 2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız.
➡️ Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız.
Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.