Gelinim Mutfakta 27 Kasım kim elendi? | Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?İstanbulspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Brezilya kalçası estetiği istedi, 8 ameliyat geçirerek ölümden döndü!Akhisarspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı için başvuru tarihi belli olduBuket Aydın ve Emir Sarıgül spor yaparken kameralara yakalandı! İşte ilk görüntüler!KPSS ön lisans branş bazında sıralamalar 30 Kasım'da açıklanacakMerkez Bankası Başkanı Ağbal: Koordineli ve etkili politikalar uygulanacaktırÜmraniyespor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?270 yıllık çeşmeye babasını adını yazdıran Osman Hamdi Çamlı: Ne var yani bunda? Babamın ruhuna gitmiş oldu!
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. KPSS ön lisans branş bazında sıralamalar 30 Kasım'da açıklanacak

KPSS ön lisans branş bazında sıralamalar 30 Kasım'da açıklanacak

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ön lisans oturumu için açıklanacak olan branş bazında sıralamalar 30 Kasım'da duyurulacak. Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı için tercihler ise 1-7 aralık tarihinde başlayacak.

KPSS ön lisans branş bazında sıralamalar 30 Kasım'da açıklanacak

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada KPSS ön lisans adaylarının merakla beklediği branş bazında sıralamaların açıklanacağı tarihi duyurdu. Öte yanda 12 bin sağlık personeli alımı için tercih tarihleri de netleşti.

Aygün'ün açıklaması şöyle;

Değerli adaylarımız, 

➡️ 2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız. 

➡️ Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız.

Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.

KPSS ön lisans branş bazında sıralamalar 30 Kasım'da açıklanacak

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT